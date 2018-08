IFA : Dell présente le renouveau de ses gammes Inspiron et XPS

XPS 13 et XPS 13 2-en-1 : nouveaux processeurs et baisse de prix

Inspiron 5000 et 7000 2-en-1 : des châssis plus fins qui passent à l'aluminium

Comme chaque année, les constructeurs informatiques profitent de la grand-messe tech de Berlin pour annoncer les prochains changements à venir dans leurs productions. Pas de grosses révolutions chez, les gammes XPS et Inspiron subissent juste un rafraichissement pour s'adapter à la concurrence.Les ultra-portables phares de Dell ne subiront pas de gros changements cette année. La gamme, proposant les hybrides les plus onéreux du constructeur, passe vers les nouveaux processeursCore i5-8200Y et Core i7-8500Y.Plus intéressant, on notera l'apparition d'un ultra-portable XPS 13 à ?petit prix?. Ce modèle embarquant un processeur Intel Core i3-8130U, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go sera proposé à 900$. Ses comparses actuels sont affichés à 1400$. Dell n'a cependant pas annoncé les prix pour l'Europe, mais on imagine que la facture devrait tourner aux alentours de 1000€.Les Inspiron ont eux aussi droit à un petitpour cet IFA 2018. La série 7000 se voit maintenant dotée d'un châssis en aluminium, d'un clavier rétro-éclairé ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation.Bien entendu, les processeurs passent à la génération la plus récente avec l'emport desCore i5-8265U et Core i7-8562U. Les nouveaux Inspiron 7000 2-en-1 de 13, 15 et 17 pouces seront commercialisés dès le 30 août avec des prix d'appel variant entre 900€ et 1200€.La série 5000 2-en-1 verra l'Inspiron 14 se doter lui aussi d'un châssis en aluminium, du moins en partie. Nouveaux processeurs en vue, là aussi des puces Intel Whiskey Lake de Core i3 à i7. Disponible dès le 6 septembre, ce nouvel ultra-portable n'a pas vu son prix européen filtrer. Il sera commercialisé dès 600$ aux USA, donc probablement dans les mêmes eaux en France, soit 600 à 700€.Dell reste donc plutôt léger sur les annonces. Le grand public semble être particulièrement visé, les gamers n'ayant pas l'occasion de se voir présenter un nouvel Alienware. Dommage...