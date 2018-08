IFA 2018 : LG prêt à dévoiler ses nouveaux écrans gaming UltraGear

Un écran gaming incurvé haut de gamme

C'est au travers d'un communiqué de presse que LG vient de lever le voile sur une toute nouvelle gamme d'écrans destinés aux joueurs. Le modèle haut de gamme, sobrement nommé, est particulièrement mis en avant.Le constructeur ne tarit pas d'éloges sur les performances de son nouveau bébé. Représentant phare de la nouvelle série UltraGear, le LG 34GK950G se veut doté "d'une qualité d'image sans précédent et d'une vitesse de traitement extraordinaire?.La dalle incurvée de 34? - format 21:9 - utilise la technologie Nano IPS et offre une définition de 3440 x 1440 px. Niveau couleurs, LG promet une couverture de 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et plus de 135% de l'espace sRGB. La fonction Sphere Lightning permettra de choisir entre six préréglages couleurs.LG ne s'attarde pas sur la connectique, promettant seulement une compatibilité avec la technologie. Les bordures du moniteur gaming ont aussi été affinées afin de permettre d'accoler d'autres écrans sur chaque bord. Le tout fonctionnera avec un rafraichissement de 120 Hz en overclocking. On notera que LG ne fournit pas non plus d'infos sur le temps de réponse, élément pourtant prisé par les joueurs dans le choix de leur matériel...Il faudra attendre lpour connaître toutes les informations, notamment les prix et la date de disponibilité de la nouvelle gamme UltraGear. D'ici là, nous vous invitons à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez des premières infos sur ces nouveaux écrans gaming produits par LG.