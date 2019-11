Quand Devialet rencontre Huawei cela donne Sound X, une étonnante enceinte connectée

Devialet s'occupe du son

Un assistant vocal qui ne parle que chinois

Source : WhatHifi

L'entreprise chinoise a présenté sa nouvelle enceinte connectée lors d'une conférence organisée à Shanghai : la Smart X arrive avec une promesse, un speaker avec assistant vocal qui ne fait pas de compromis sur la qualité audio.Pour cela, le constructeur chinois s'est associé à Devialet, qui a co-développé l'appareil. L'expérience avait déjà fonctionné avec la Freebox Delta l'année dernière , que le FAI avait conçu avec le spécialiste de l'ingénierie acoustique, dont un certain Xavier Niel est actionnaire. Devialet est aussi connu pour ses propres produits, notamment ceux de la gamme Expert et Phantom Haute d'une vingtaine de centimètres, la Huawei Smart X bénéficie d'un double caisson de basses de 60 watts et de son surround à 360 degrés. Elle embarque les subwoofers Push-Push de Devialet et leur suppression des vibrations. La technologie Speaker Active Matching de la société française est également présente, pour «».L'enceinte connectée est compatible Bluetooth 5.0 et bien sûr Wi-Fi. Des contrôles physiques existent et sont placés sur le dessus de l'appareil. Six microphones sont positionnés pour que l'assistant puisse bien entendre l'utilisateur sans que celui-ci soit penché sur le speaker. Assistant vocal qui, précision d'importance, n'est disponible qu'en chinois, et permet de gérer la domotique du domicile.Pour une question évidente de langue, la Huawei Smart X ne sera commercialisé qu'en Chine. Les précommandes y sont ouvertes pour une sortie officielle le 5 décembre 2019. Le tarif est fixé à 3 888 yuans, soit l'équivalent de 500 euros hors-taxe. Le prix à payer pour s'équiper d'une enceinte intelligente au son certifié Devialet.