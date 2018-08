Habitats sur Mars : 5 équipes sélectionnées au concours de la Nasa

Un concours long de 3 ans

1ère place : Team Zopherus of Rogers, Arkansas - $20,957.95

2nd place : AI. SpaceFactory of New York - $20,957.24

3ème place : Kahn-Yates of Jackson, Mississippi - $20,622.74

4ème place : SEArch+/Apis Cor of New York - $19,580.97

5ème place :

Northwestern University of Evanston, Illinois - $17,881.10

Quel habitat pour la conquête de Mars ?

Débuté en 2015 par laen partenariat avec l', le concours réunissait 18 équipes provenant du monde entier dans l'objectif de trouver le meilleur projet de conception d'habitats capables de résister extrêmes de la planèteC'est ce 23 juillet 2018, soit trois ans plus tard que les jurys ont délibéré et ont choisi 5 équipes, notamment pour leur aptitude à concevoir un habitat tout en respectant les conditions particulières qui règnent sur la planète rouge.Les 5 finalistes se sont partagés la somme de 100 000 $ :Les habitats ont été créés à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Une impression 3D des différents projets est prévue pour l'année prochaine, les dimensions des habitats ne devraient cependant pas être supérieures à 1/3 de leur taille réelle.Parmi les projets sélectionnés, c'estqui arrive en tête.Le concept : un robot se déplaçant telle une araignée et imprimant plusieurs habitats à l'aide de matériaux disponibles sur place. L'intérieur des logements serait composé de chambres individuelles, de cabines de douches, de rangements, mais aussi d'un potager.obtient la deuxième place du concours avec son habitat à la forme cylindrique, conçu pour optimiser l'espace.Son point fort : ce logement serait capable de réguler les températures extrêmes de la planète rouge.Vient ensuite le projet de l'équipe de. Il s'agit d'un habitat censé être très résistant et pouvant supporter les tempêtes de poussières fréquemment observées sur Mars.Son design comporte de nombreuses dalles translucides permettant de capter la luminosité de manière à pouvoir cultiver un potager au sein du logement.Le projetde l'équipe new-yorkaise possède également son lot d'innovations.Sa principale ambition est de réguler au maximum les radiations présentes sur la planète gelée, d'une par les rayons cosmiques galactiques et d'autre par les particules énergétiques solaires. Cet habitat a aussi été conçu dans le but de laisser pénétrer le plus de lumière naturelle possible.Enfin, l'habitat conçu par l'équipe de lamérite complètement sa place de finaliste.Le projet consiste en un dôme gonflable reposant sur une fondation et recouvert d'un toit imprimé en 3D. La forme en dôme possède la particularité d'être très résistante et peut être facilement mise en place, elle possède toutefois un point négatif puisqu'elle ne permet pas d'optimiser l'espace efficacement.