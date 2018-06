La trottinette électrique Xiaomi Ninebot ES2 disponible à 388 euros

Quantité limitées !

Compacte et solide

Pour bénéficier de ce bon plan, vous allez devoir vous rendre chez Gearbest qui n'est décidemment pas avide de jolies ristournes. Le site marchand vous propose en effet de base une réduction de base de 10%, qui fait tomber cette trottinette électrique Xiaomi Ninebot ES2 à 434,99 euros. Néanmoins, en utilisant le code de réduction FR186nes, vous pourrez faire chuter le prix à 388 euros.Comme toujours avec Gearbest, les frais de ports sont offerts, même si vous devrez attendre un tantinet, l'envoi de ce produit étant programmé entre le 25 et le 30 juin. Deux choses à savoir toutefois. Cette promotion n'est valable que durant les quatre prochains jours, et dans la limite des stocks disponibles, qui s'élèvent à 43 pièces à l'heure où nous écrivons ces lignes.La Xiaomi Ninebot ES2 est une trottinette électrique adaptée à tous, y compris les enfants. Son moteur 700W lui permettra d'atteindre 25 kilomètre heure au maximum, et pourra supporter une pente allant jusqu'à 10 degrés. De plus, ses pneus en caoutchouc solide lui donneront l'occasion de parcourir tous types de terrains. Fabriquée en alliage d'aluminium, cette trottinette allie légèreté et solidité, puisqu'elle peut supporter jusqu'à 100 kilos.Sa structure pliable lui permettra en plus d'être transportée facilement. Capable de parcourir jusqu'à 20 kilomètres sur une seule charge de batterie (qui prendra environ trois heures), cette dernière pourra être étendue pour une plus grande autonomie. On appréciera aussi la possibilité d'utiliser l'application Ninebot pour contrôler l'éclairage de la trottinette, sa vitesse, le niveau de charge de la batterie, ou encore instaurer une limitation de vitesse.