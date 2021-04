Dying Light 2 pourra être joué intégralement en coopération à 4 joueurs

Dying Light premier du nom permettait à des amis de vous rejoindre pour bastonner du zombie dans la bonne humeur. Mais sur Dying Light 2, c'est bien l'intégralité de la campagne qui pourra être partagée en coopération, jusqu'à quatre joueurs.

L'information a été officialisée sur le Discord officiel du jeu. Mais elle pose aussi quelques questions sur tout ce qui touche à la prise de décisions : Dying Light 2 étant un jeu disposant de plusieurs embranchements scénaristiques.

Plus on est de fous, plus zombies

Déjà très généreux dans son contenu multijoueurs, Dying Light reposait sur une base technique ne lui permettant pas d'être intégralement joué en coopération. Son prologue et sa dernière partie, notamment, devaient impérativement être joués en solo. Mais d'après ces nouvelles informations, sa suite sera beaucoup plus permissive.

Mais quid des décisions à prendre pour influencer le déroulement de l'histoire ? Un système de vote sera-t-il mis en place pour les joueurs du groupe ? Ou l'hôte conservera-t-il seul le pouvoir de choisir un embranchement ? Pour l'heure, on l'ignore. Mais rappelons que Techland a pour le moment d'autres aspects plus importants à peaufiner.

Début mars, une longue enquête publiée par The Gamer donnait à voir un studio complètement désorganisé face à l'ampleur de la tâche. Entre un patron despotique et des décisions de management contradictoires, beaucoup de développeurs avouaient n'avoir aucune idée précise de ce à quoi ressemble actuellement le jeu.

Dying Light 2 n'a plus de date de sortie depuis plus d'un an. Une récente vidéo publiée par le studio polonais promet des nouvelles à son propos d'ici la fin d'année .