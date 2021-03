Dying Light 2 : Techland tease une possible sortie en 2021

Alors même que le compte Twitter officiel de Dying Light 2 concédait, il y a quelques jours, que le jeu avait été annoncé trop tôt, Techland s’amuse de l’impatience de ses fans. Pour la cohérence, on repassera. Toujours est-il que cette nouvelle vidéo, promise en début de semaine, ne nous apporte finalement que peu d’éléments de réponse quant à l’état actuel de Dying Light 2.

C’est finalement Pawel Marchewka, P.-D.G. controversé de l’entreprise, qui prend la parole pour évacuer les doutes à propos de son jeu : « Dying Light 2 est un projet aussi énorme que complexe, et nous avons besoin de temps pour être sûrs qu’il réponde à notre vision. Tout le monde ici se donne à fond pour livrer un jeu qui vous tiendra occupés pendant des mois. Nous serons prêts à parler de Dying Light 2 très bientôt. Toute l’équipe a besoin de votre confiance et votre soutien, car c’est ce qui nous motive. À plus forte raison maintenant, alors que les circonstances sont difficiles pour tout le monde. Nous sommes fiers d’avoir des fans aussi dévoués que vous, peu importe la façon dont vous exprimez vos sentiments ».

C’en est suivi une très courte séquence de gameplay exclusive du jeu, suivie d'un semblant d’espoir de voir le jeu éclore cette année.