Super Week end eBay : l’iPad Pro Wi-Fi + 4G 128 Go à 649 euros

Passez pro

Performance et qualité.

Modifié le 15/06/2018 à 10h00

Si l'idée de posséder une tablette vous démange, cette offre pourrait bien vous décider à franchir le pas. eBay, et le vendeurs'associent en effet pour vous proposer l'iPad Pro WiFi + 4G, dans sa version 128 Go à 649 euros. Un prix très intéressant pour ce produit, lorsque l'on sait que la version 64 Go coûte déjà 909 euros...Vendeur certifié oblige, ce produit bénéficie de la garantie client eBay qui vous permettra de bénéficier d'un service client par téléphone, chat ou e-mail, mais aussi de bénéficier d'une procédure de retour simplifiée jusqu'à 30 jours. La livraison est bien évidemment gratuite, avec un délai compris entre le 20 et le 27 juin.Avec sa tablette, comme avec ses autres produits, Apple nous livre une prestation haut de gamme tant au niveau de la finition du produit que de ses performances. Cet iPad Pro possède un écran Retina Multi-Touch de 12,9 pouces avec une définition de 2732 x 2048 pixels qui propose un affichage des couleurs d'une grande qualité. Il embarque en outre la puce maison A10X et son coprocesseur intégré M10 qui offrent des performances hors pair, ainsi que 128 Go de stockage.Avec son appareil photo arrière à 12 megapixels, l'iPad Pro est capable de non seulement prendre des photos (panoramiques ou non), mais aussi de capturer des vidéos en 4k à 30 images secondes. Ce modèle dispose non seulement du WiFi bi-bande, mais aussi de la compatibilité 4G sur une grande majorité des bandes présentes en France (LTE Advanced : bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41).A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.