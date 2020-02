The Mandalorian sera diffusé à raison d’un épisode par semaine sur Disney+ France

Un seul épisode par semaine

Source : iGen

La série avait été diffusée en novembre et décembre dernier aux États-Unis. Véritable succès, l'intrigue prenant place dans l'univers de Star Wars n'est toujours pas retransmise légalement en France.Il faudra donc attendre la mi-mai pour connaître le dénouement de The Mandalorian . Le choix est en tout cas surprenant, et ne manquera pas de décevoir une bonne partie des fans français, potentiels futurs abonnés à Disney+. La série est d'ailleurs l'une des plus piratées de l'année 2019.En prolongeant la diffusion sur huit semaines, Disney souhaite sédentariser ses abonnés. Le catalogue n'étant pas encore assez étoffé, la plateforme ne veut pas que les utilisateurs dévorent la série puis résilient leur abonnement.est la première série dérivée de l'univers Star Wars réalisée avec des prises de vue réelles. On y retrouve notamment Pedro Pascal (), Gina Carano () ou Carl Weathers (). Rappelons que Disney+ débarquera en France le 24 mars, au tarif de 6,99 € par mois (ou 69,99 € à l'année).