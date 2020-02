Disney+ : une saison 2 pour The Mandalorian en octobre...et une série centrée sur Baby Yoda ?

The Mandalorian : la saison 2 diffusée en octobre

Une série centrée sur Baby Yoda ?

Source : CNET

Et en coulisses, il se murmure que Baby Yoda pourrait lui aussi avoir droit à sa propre série...Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont hâte de découvrirlors de la disponibilité de Disney+ en France , dans un peu plus d'un mois.En effet, Disney vient de confirmer que la seconde saison de la série tirée de l'univers Star Wars sera diffusée en octobre, toujours en exclusivité sur sa plateforme de streaming maison.Une annonce effectuée par le P.-D.G de Disney, Bob Iger, qui a également profité de l'occasion pour confirmer la disponibilité en août de, des studios Marvel.Outre la confirmation de la date de diffusion de la saison 2 de, Bob Iger a également confirmé que d'autres saisons pourraient être annoncées prochainement, sans oublier certains «».On sait en effet que Disney prépare d'autres séries basées sur l'univers Star Wars, et certains imaginent déjà le lancement d'une nouvelle fiction, centrée sur l'un des personnages emblématiques de: the Child (a.k.a Baby Yoda).Rappelons que Disney+ sera disponible le 24 mars prochain en France , et que la plateforme de streaming, disponible aux Etats-Unis depuis la mi-novembre 2019, comptait déjà plus de 26 millions d'abonnés à la fin de l'année 2019.