Le casting de la future série Star Wars de Disney+, « The Mandalorian », enfin dévoilé

Un casting de poids, supervisé par Jon Favreau, l'un des tauliers de Disney

Le voici, le voilà !a enfin dévoilé le casting de sa future série événement,, qui sera diffusée sur le service de streaming concurrente désignée de Netflix . Et en parlant de Netflix, c'est une figure bien connue de la plateforme de Reed Hastings qui occupera le rôle principal de, puisqu'il s'agit de, connu pour interpréter le rôle majeur de Javier Pena dans la série, ainsi que celui d'Oberyn Martell dans. Après HBO et Netflix, le voici donc chez Disney. On a vu pire comme CV.Au casting - très prometteur - de, Pedro Pascal sera accompagné par),),),),),) et). La série se déroulera après la chute de l'Empire galactique (après), mais avant l'émergence du Premier Ordre (donc avant).est écrite et produite par, un personnage emblématique de The Walt Disney Company. Le New-Yorkais a en effet réalisé et/ou produit de nombreux films pour la firme comme, ou encorequi sortira cet été au cinéma. Il est aussi apparu dans plusieurs films Marvel dans le rôle de Happy Hogan, un ami proche de Tony Stark.Il faudra encore être patient pour découvrir la série puisque le service Disney+ ne devrait être lancé aux États-Unis qu'à la fin de 2019.