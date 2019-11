Live Clubic : Suivez en direct le lancement de satellites Starlink ce lundi 11 novembre

Retour sur le pas de tir pour Falcon 9

Une première bien coiffée

Cette première historique, à ne pas rater, débutera à 15h51 en France et durera environ 11 minutes.Pour la suivre en direct, nous vous donnons rendez-vous lundi 11 novembre sur le site afin de découvrir la couverture live assurée par @SpaceOddityFR ) pour Clubic, et sur notre Twitter @Clubic pour retrouver les commentaires d' @Bottlaeric ).Le projet Starlink, initié par l'entreprise SpaceX, a pour but d'offrir une couverture étendue en Internet haut débit sur Terre. À cet effet, la société comptait à l'origine envoyer 12 000 satellites en orbite, mais aurait finalement opté pour un total de... 42 000 . Il n'est donc plus question de perdre du temps, puisque, pour l'heure, seuls 60 engins ont été lancés, lors du précédent événement , le 23 mai dernier.Ce lundi 11 novembre, ce nombre va être doublé. En effet, 60 nouveaux satellites, pesant chacun environ 227 kg, vont être placés en orbite via un lanceur Falcon 9, qui décollera depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis).Par ailleurs, pour une partie de la fusée, il ne s'agira pas d'une première expérience dans l'espace. En effet, le premier étage va être réutilisé, et ce, pour la quatrième fois. D'après SpaceX, cela constituerait une première. L'été dernier, l'entreprise s'était déjà distinguée en se servant une troisième fois du premier étage de son lanceur La mission du 11 novembre est incontestablement placée sous le signe de la réutilisation. Car pour la première fois de l'histoire spatiale, la coiffe d'une fusée va également resservir . SpaceX compte en effet sur le réemploi des parties de ses appareils afin de diminuer, à terme, les coûts associés à ses opérations.En l'occurrence, il s'agit de pièces récupérées après un lancement effectué en avril dernier. Si, depuis cette date, l'entreprise a mis au point des bateaux équipés de filets pour attraper les morceaux tombant du ciel, les éléments qui vont être réutilisés ici ont, en revanche, été repêchés en mer . Il a donc fallu les nettoyer, puis les tester, afin de s'assurer qu'ils protégeront bien la charge utile lors du vol. Et pour la prochaine mission, l'entreprise d'Elon Musk a l'intention de recourir à ses navires de récupération pour recueillir les deux parties de la coiffe en meilleur état.