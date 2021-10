SpaceX : l'équipage de Crew-3 se prépare au décollage de dimanche, comment suivre l'événement en direct ?

La NASA et SpaceX se sont donné le feu vert pour un décollage ce dimanche 31 octobre à 8 h 21 (heure de Paris), au cours de l'importante réunion « Flight Readiness Review » qui a eu lieu le 25 octobre. Signe que tout se passe bien, les quatre astronautes membres de la mission Crew-3 ont décollé de Houston (Texas) mardi après-midi pour rejoindre le Centre Spatial Kennedy, où ils ont donné une conférence de presse. L'équipage est constitué de l'expérimenté Thomas Marshburn (NASA), qui a déjà volé sur navette et Soyouz, et des trois « rookies » Raja Chari (NASA), Kayla Barron (NASA) et Matthias Maurer (ESA, Allemagne).