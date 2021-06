PS5 : Sony repousse God of War à 2022 et évoque le statut de ses autres exclusivités

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

On ne va pas se mentir, l'annonce d'une sortie du prochain God of War en 2021 faisait figure de poudre aux yeux. Il faut bien souligner le fait que l'officialisation du jeu a été réalisée la veille du lancement des précommandes de la PS5. Ainsi, promettre un lancement des nouvelles aventures de Kratos l'année suivante était sans doute une stratégie visant à gonfler les précommandes de la machine. Et le COVID-19 n'a pas dû arranger les choses…

Quant à Horizon Forbidden West, un report à 2022 semble plus que jamais cohérent tant les blockbusters sont constamment repoussés. Et puis, si Guerrilla Games était sûr de lancer son jeu en 2021, la date aurait été divulguée la semaine dernière. Et Sony attend peut-être aussi un retour à la normale au niveau des stocks pour vendre un maximum de copies sur sa nouvelle console.