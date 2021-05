Uncharted 4 arriverait sur PC d'après des documents de Sony

Après Death Stranding , Horizon Zero Dawn et le tout récent Days Gone , tout porte donc à croire que le prochain jeu « exclusif » aux consoles PlayStation à se montrer sur PC soit Uncharted 4: A Thief's End.

Après des années de suppliques de la part de joueurs PC désireux de découvrir, enfin, le phénomène The Last of Us, Sony ferait un premier pas en leur direction en officialisant le portage d’un autre titre phare de Naughty Dog.