The Last of Us Part II reçoit enfin sa mise à jour PS5 et peut être joué à 60 fps

Mais nous avons ici affaire à une mise à jour comme en ont connu Ghost of Tsushima , God of War ou encore Days Gone avant lui. En clair : il s'agit ni plus ni moins d'un déblocage du plafond de framerate. En aucun cas le jeu de Naughty Dog n'est plus beau ou bénéficie d'effets graphiques supplémentaires, comme pourra en profiter Final Fantasy VII Remake Intergrade le mois prochain par exemple.

The Last of Us Part II sur PS5 est donc fondé sur la version PS4 Pro du titre et offre une résolution de 2 560 x 1 440 pixels, laquelle est upscalée en 4K. Mais, SSD oblige, le jeu peut aussi se charger plus rapidement. Ainsi, l'écran d'accueil du jeu ne se chargerait plus qu'en 43 secondes, contre 91 secondes sur les consoles de générations précédentes.