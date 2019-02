🔥 Soldes Rue Du Commerce : 5 promos à prix cassés sur les PC portables et ultrabook

Soldes Rue Du Commerce : 5 bons plans PC portables et ultraportables à ne pas rater

HP 250 G6 15,6" Windows 10 à 259,99€ au lieu de 410€ avec le code EXTRA10

Huawei MateBook D 14" AMD Ryzen 5 à 589,90€ au lieu de 799,99€

Acer Swift 1 14" + 1 an d'abonnement à Office 365 offert à 289,99€ au lieu de 399,99€ avec le code EXTRA10

Asus ZenBook 14" à 749,99€ au lieu de 999,99€

HP Spectre 13 tactile 13,3" à 1044,99€ au lieu de 1499,99€

Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

Le marché des PC portables se porte bien : les sorties sont régulières, les gammes tarifaires suffisamment étendues pour convenir à tous les budgets et l'innovation arrive encore à trouver un peu de place dans tout ça. Notre équipe Clubic Bons Plans a donc décidé de vous concocter une sélection thématique regroupantà acquérir chez Rue Du Commerce.Les soldes d'hiver 2019 ont été riches en promotions, relayées depuis leur lancement sur notre site Clubic . Mais ce n'est pas encore fini !Aujourd'hui, nous nous attardons sur les étalages virtuels du cybermarché Rue Du Commerce. Le célèbre magasin en ligne français propose actuellement de belles réductions de prix sur un ensemble de PC portables et ultrabooks. Vous trouverez ci-dessous ces offres à ne pas rater si vous désirez effectuer un premier achat ou tout simplement renouveler du matériel âgé.En entrée de gamme, nous vous conseillons leà seulement 259.99€ avec le code EXTRA10. Cet ordinateur portable sera idéal pour les tâches basiques : navigation web, visionnage de films et bureautique. Dans la même veine, on trouve leà 289.99€ + 1 an d'abonnement Office.Pour aller plus loin, nous vous recommandons leou le. Ces ultrabooks puissants et facilement transportables sauront mettre à votre service leurs excellentes spécifications techniques : magnifiques écrans, processeurs puissants. D'excellentes affaires, surtout qu'ils descendent à moins de 750€ pour les soldes !Pour terminer, attardons-nous sur le haut de gamme avec le magnifique, un ultrabook hybride dont la réputation n'est plus à faire. Affiché à 1044.99€ au lieu de 1499.99€, ce superbe ordinateur sera capable d'accomplir toutes les tâches professionnelles, de la bureautique à la retouche photo/vidéo. Un must-have pour dans le haut de gamme !