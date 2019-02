🔥 Soldes Cdiscount : notre sélection de 9 promos high tech à découvrir sans attendre

Dernière démarque chez Cdiscount : 9 bons plans à découvrir d'urgence

Casque Bluetooth à réduction de bruit Sony à 79,99€ au lieu de 99,99€

Smart TV LED Samsung 32" à 179,99€ au lieu de 249€

Huaxei P20 Lite bleu 64Go à 242,68€ au lieu de 259,99€

Samsung Galaxy Note 8 à 493,89€ au lieu de 1009€

iPad Retina 32Go (2018) + Smart Cover à 329€

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab 32 Go à 289,99€ au lieu de 499,99€

SSD Kingston 120 Go à 19,99€ au lieu de 54,99€

Casque de Réalité Virtuelle HTC VIVE PRO + 2 mois d'abonnement à Viveport offerts à 499,99€ au lieu de 799,99€

Trottinette Crossway à assistance électrique à 104,90€ lieu de 199€

Nos experts des bonnes affaires sont donc allés scruter les moindres recoins des linéaires virtuels de l'enseigne bordelaise afin de vous dénicher une sélection de produits high-tech à découvrir absolument. Comme toujours, nous veillons à surveiller l'évolution des prix, le détail des remises et les conditions de livraison afin de vous permettre de dénicher la meilleure promotion disponible au meilleur prix.Cette sélection thématique regroupe 9 produits high tech de catégories différentes afin de plaire au plus grand nombre de nos lecteurs et lectrices.Parmi les offres que nous avons repérées pour cette sélection du jour, vous trouverez deux smartphone de marque Huawei et Samsung de dernière génération, deux tablettes chez Apple et Samsung, une smart TV Samsung, un SSD Kingston, un casque audio bluetooth Sony et pour les plus gamers d'entre vous un casque de réalité virtuelle de HTC.La dernière démarque des soldes d'hiver marque la fin des promotions chez de nombreux marchands mais ces derniers nous abreuvent de bons plans sur cette dernière ligne droite. A quelques encablures de l'arrivée de nouvelles gammes de smartphone, TV et de matériel audio et multimédia, c'est la bonne période pour vous équiper si vous n'avez pas encore céder à la tentation durant ces quatre dernières semaines. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons listé chaque offre avec une image du produit, le détail de sa réduction ainsi qu'un lien permettant de retrouver le produit sur le site de Cdiscount.Maintenant assez parler, et place aux bons plans !Cette sélection commence par une promotion sur. Ensuite nous avons sélectionné 2 bons plans sur des smartphones, le premier surdans sa teinte bleu très réussie et le deuxième concerne, soit une réduction de près de 500 euros au compteur. Les TV connectées ne sont pas en reste avec, de quoi visionner le dernier épisode de votre série préférée dans les meilleures conditions.On continue les bonnes affaires du coté des tablettes avec. Si vous souhaitez booster votre configuration PC, n'hésitez pas à vous tourner vers! Pour les plus gameurs d'entre vous, nous vous conseillons de jeter votre dévolu sur l, soit 300 euros d'économie pour votre portefeuille.Dernière promotion repérée par nos experts qui ont pensé aussi à ceux souhaitant s'équiper en matériel de mobilité urbaine avecsur la plateforme de vente en ligne.