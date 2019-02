🔥 Soldes consoles : Nintendo Switch, Xbox, PS4... à prix cassés !

A lire aussi :

Notre sélection de 8 promos à prix cassés chez Cdiscount



Faites-vous plaisir : découvrez notre sélection de consoles de jeux en promotions

Nintendo Switch avec Joy-Con à 259,99€ au lieu de 299,99€ (utilisez le coupon)

Xbox One S 1TB à 204,86€

Pack Sony PS4 Slim 500 Go Noir + FIFA 19 à 339,99€ + 50€ offerts pour les adhérents FNAC

Pack 2DS + Mario Kart 7 à 80€ au lieu de 99,99€ (utilisez le coupon)

Console rétro The C64 Mini + 64 jeux à 31,50€ au lieu de 59,99€

C'est pourquoi chaque jour nous nous efforçons d'arpenter les linéaires virtuels afin d'aller chercher ce qui se fait de mieux en matière de bons plans. Des offres que nous prenons le temps de vérifier et mettre à jour régulièrement afin d'éviter les mauvaises surprises, que ce soient des hausses de prix, ou bien des disparitions pures et simples. Nous réalisons aussi très régulièrement des sélections de produits, que nous orientons vers une thématique précises.Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire plaisir aux plus joueurs d'entre vous en réunissant les meilleures offres consoles du moment.Les soldes, et autres périodes de promotions sont toujours l'occasion de réaliser de bonnes affaires (c'est là une évidence). Et chez Clubic, nous n'aimons rien tant que vous communiquer les meilleures offres possibles dans le domaine de la high tech et du gaming. C'est sur ce dernier plan que nous avons décidé de nous focaliser à l'occasion de cette sélection afin de vous faire découvrir cinq packs de consoles à prix minis.Au programme des réjouissances, vous pourrez bien évidemment découvrir les trois consoles majeures du marché avec de très jolies offres, mais aussi deux packs très intéressants portant sur la Nintendo 2DS et la C64 Mini, une console reprenant le design du Commodore 64 et contenant pas moins de 64 jeux cultes de cette machine. Une aubaine pour les nostalgiques qui n'auront que 31,50 euros à dépenser.Véritable star de ces soldes, la Switch caracole actuellement en tête des ventes. Il faut dire aussi que les différentes enseignes ne lésinent pas sur les promotions en tous genres. Exemple concret avec Amazon qui nous refait le coup du coupon promotionnel (à activer sur la page du produit pour bénéficier de la réduction au moment du paiement), qui nous permet de vous proposer une Nintendo Switch et sa paire de Joy-Cons à 259,99 euros au lieu de 299,99 euros habituellement.Pour rejoindre la Switch, et satisfaire tout le monde, sachez que vous pourrez aussi découvrir une petite Xbox One S 1 To et sa manette pour 204,86 euros, ou encore un pack regroupant une PlayStation 4 Slim 500 Go avec FIFA 19 pour 339,99 euros, avec 50 euros offerts pour les adhérents FNAC. Il ne vous reste donc plus qu'à faire votre choix !