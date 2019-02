🔥 Ne manquez pas le VPN HideMyAss encore disponible à 2,49€ par mois pour 3 ans

Une promo à prix ca-ssé

Cache moi si tu peux

Chez HideMyAss, on ne badine pas avec les promotions, surtout quand ces dernières rencontrent un franc succès auprès des utilisateurs. C'est pourquoi le VPN d'origine britannique, créé par Jack Cator en 2005, a décidé. Cela permet de baisser le coût de l'abonnement mensuel à 2,49€ vs 10,99€ en temps normal et de réaliser une économie potentielle de près de 306 euros sur le tarifs habituel des 3 années. A noter que le prélèvement total se fera lors de la souscription et vous devrez débourser la somme deRappelons à nos lecteurs que ce VPN (ou Virtual Private Network) a été créé à l'époque par Cator pour lever les restrictions qu'il rencontrait sur le réseau de son lycée pour jouer aux jeux vidéo ou accéder à ses sites préférées de musique en ligne. D'abord créé avec un code open source, le VPN s'est considérablement amélioré au fil des années pour devenir une des références en la matière comme l'a souligné notre comparatif des meilleurs VPN en 2019.Aujourd'hui, le service est principalement utilisé pour sécuriser votre connexion internet et vous permettre de naviguer sans risquer le vol de vos données personnelles, de vos mots de passe ou encore de vos numéros de CB. Pour cela,. Ainsi votre IP sera masquée lors de votre navigation, vous pourrez consulter en toute quiétude vos sites préférés depuis n'importe quelle connexion, même depuis un Wifi public non sécurisé. L'autre bénéfice du changement d'IP que permet HideMyAss est de vous permettre de consulter les sites qui bloquent certaines plages d'adresses et vous permettra ainsi d'accéder à presque tous les sites dans le monde.