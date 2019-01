⚡️ Bon Plan : Bracelet connecté Xiaomi Mi Bande 3 à 26,55€ au lieu de 43,89€

Pour les sportifs, mais pas que

Vous pensiez avoir fait le tour de ses fonctionnalités ? Vous le sous-estimez

Ce bracelet est un atout de choix pour nos amis connectés sportifs : elle affiche la distance parcourue, nombre de pas, calories brûlées, la fréquence cardiaque, et vous rappelle de retourner faire de l'exercice si votre pause s'éternise un peu trop. Elle surveille également votre temps de sommeil afin que votre voyage au pays de Morphée soit le plus bénéfique possible pour votre santé.En effet, ce bracelet fait également réveil, composition Bluetooth, rappel d'appel, date, et évidemment donne l'heure. Tout ça pour un affichage écran type OLED et un poids inférieur à 0,1 kg. De la très haute qualité pour un très bas prix.