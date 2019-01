🔥 Bon Plan : RED Box ADSL à 15€ ou Fibre à 20€ par mois sans engagement + appels illimités

Engagez-vous qu'ils disaient (ou pas )

Comme vous le savez sans doute, RED est la filiale entièrement dématérialisée de SFR. Si elle propose depuis désormais bien longtemps des forfaits téléphoniques à bas prix, ce n'est que très récemment qu'elle s'est lancé dans les abonnements internet. Aujourd'hui, et jusqu'au 4 février prochain, vous pourrez souscrire un abonnement Fibre ou ADSL, et obtenir les appels illimités vers les mobiles gratuitement.Habituellement, cette option se paie en supplément pour 5 euros par mois. Mais si vous choisissez de souscrire maintenant,. Et vu qu'il s'agit d'un abonnement sans engagement, il n'y a pas vraiment de raison de se priver.En souscrivant à cet abonnement, vous disposerez de plusieurs choses,. Vous pourrez ainsi obtenir des débits allant jusqu'à. De plus, vous pourrez profiter d'appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde. Et comme nous l'avons précisé un peu plus haut, vous pourrez aussi appeler en illimité vers les mobiles.Vous pourrez aussi personnaliser votre offre avec de nombreuses options en fonction de vos besoins.. Envie de plus de débit ? L'option Débit + vous permettra de booster votre connexion de manière significative. A vous de voir !Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, nous vous rappelons que deux offres sans engagement et à prix cassés sont en cours sur les forfaits mobiles chez RED by SFR.. Pour les plus gros consommateurs de Data,. Le reste de l'offre à 15€ étant similaire aux conditions que nous vous avons énoncées précédemment. Notez bien que ces forfaits sont "à vie" et donc pas de mauvaise surprise à l'issue de la première année d'abonnement.Rappelons aussi à nos lecteurs que le comparatif des meilleurs forfaits est disponible ici pour comparer les offres et vous aider à trouver le forfait de vos rêves.