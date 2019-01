🔥 Bon Plan : le forfait Free Mobile 50Go pour 8,99€ par mois

Stay Free

Le plein de gigas

A lire aussi :

Les meilleures promos de la 3e démarque des Soldes d'hiver 2019



Depuis que Xavier Niel a décidé de mettre le nez dans la téléphonie mobile, le marché du forfait mobile a connu de profondes mutations, en particulier au niveau de la politique tarifaire des opérateurs traditionnels. C'est en effet « grâce » à lui que sont apparus B&You, Sosh et autres SFR RED qui proposent des tarifs bien plus avantageux aux consommateurs.Free pour sa part, continue sur sa lancée en proposant des forfaits extrêmement intéressants à des prix qui le sont tout autant,. Ce tarif disponible jusqu'au 12 février ne sera malheureusement garanti que la première année. Toutefois vous pourrez changer librement d'opérateur à l'issue des 12 mois simplement avec votre RIO (Relevé d'Identité Opérateur).En souscrivant à ce forfait,. Ce sont aussi un bon paquet de data, 50 Go en 4G + pour être précis, qui seront à votre disposition pour tous les usages auquel vous pourriez penser.Mais ce n'est pas tout, car ce forfait sera aussi là pour vous accompagner lors de vos déplacements à l'étranger. Vous disposerez non-seulement d'appels, SMS et MMS depuis l'Europe et les DOM, mais aussi de 4 Go d'internet mobile par mois en 3G à utiliser dans ces pays. Attention toutefois à ne pas abuser, car au-delà de cette enveloppe, vous devrez débourser 0,0054 euros par Mo supplémentaires.