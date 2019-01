🔥 7 Promos à ne pas rater sur cartes graphiques Gigabyte, MSI, Sapphire Technology et EVGA

Boostez votre PC : des cartes graphiques récentes à petit prix

Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Radeon RX 570 à 180,27€ au lieu de 267,04€

Sapphire Technology Radeon RX 580 PULSE à 209,90€ au lieu de 259,99€

Gigabyte AORUS Radeon RX580 8G à 209,90€ au lieu de 339,99€

MSI GeForce GTX 1060 6GT à 269,99€ au lieu de 314,90€

Sapphire Technology RX 580 Nitro+ Radeon 8Go à 254,90€ au lieu de 429,90€ + jusqu'à 3 jeux PC offerts

MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC à 164,90€ au lieu de 294,95€ + jusqu'à 3 jeux PC offerts

EVGA GeForce GTX1070Ti SC ACX3 8Go à 434,90€ au lieu de 559,90€

Chaque jour, la Team Clubic Bons Plans se démène pour vous proposer ce qui se fait de mieux en matière de bons plans et autres promotions, que nous allons récolter au quatre coins de la toile. Nous prenons aussi un soin tout particulier à aller régulièrement vérifier les offres que nous vous proposons, afin d'éviter les mauvaises surprises. Afin d'aller un peu plus loin, nous vous présentons aussi régulièrement des sélections regroupant plusieurs produits autour d'une même thématique.Aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur un sujet qui devrait enchanter les amateurs de PC, puisque nous vous proposons de découvrir sept promotions sur des cartes graphiques.Que vous soyez adepte du jeu sur PC, ou que vous ayez envie de faire du montage ou du graphisme, la carte graphique est un élément central de toute bonne configuration qui se respecte. Ces dernières années, nous avons pu découvrir des GPU de plus en plus puissants et efficaces, capables de proposer des expériences, surtout en jeu, proprement incroyables. Cette course à la puissance, associée à l'essor des cryptomonnaies, a aussi causé plusieurs phénomènes ayant eu un impact sévère sur le marché des cartes graphiques, notamment au niveau des tarifs.Cette « bulle » étant pour le moment en train de dégonfler, le petit monde des cartes graphiques a repris son cours normal, et l'on peut désormais retrouver des GPU à des tarifs raisonnables. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons décidé aujourd'hui de vous faire découvrir sept offres qui nous ont parues très intéressantes.Si votre cœur penche plutôt du côté d'AMD, et que vous cherchez à booster votre configuration de joueur, nous vous invitons à découvrir deux offres. La première concerne la Radeon RX 570 Armor 8 Go OC, qui passe à 164,90 euros en ce moment, ou la Radeon RX 580 Nitro + 8 Go que vous pourrez obtenir pour 254,90 euros. L'intérêt de ces offres est que vous pourrez obtenir des jeux PC récents, gratuitement, en les acquérant.Pour ceux qui préfèrent jouer chez NVIDIA, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la GeForce GTX 1070Ti SC ACX3 8 Go qui est actuellement disponible pour 434,90 euros au lieu de 559,90 euros habituellement. De quoi faire le plein de puissance. Et si jamais vous souhaitez une carte graphique moins chère, pourrez toujours vous rabattre sur GTX 1060 6GT à 269,99 euros.