🔥 Promos RED by SFR sur les forfaits illimités 10€ pour 30Go et 15€ pour 60Go !

Une nouvelle fois, RED by SFR a dégainer son fameux Bonus Internet pour nous permettre de bénéficier d'un forfait plus important, sans pour autant que le prix ne varie.. Une aubaine pour les gros consommateurs d'internet mobile.Comme toujours avec ce genre d'opération, il y a plusieurs choses à savoir. Pour commencer, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés RED, et sachez que vous devrez débourser 10 euros supplémentaires à la souscription afin d'obtenir votre carte SIM. En revanche, il s'agit d'une offre sans limite de temps, ce qui fait que vous pourrez conserver ce bonus internet tant que vous ne vous déciderez pas à changer d'abonnement. N'oubliez pas non plus que cette offre est dite "à vie" donc pas de mauvaise surprise après plusieurs mois d'abonnement si vous choisissez cette offre.Comme c'est souvent le cas avec ce type d'offre, vous obtiendrez plusieurs choses en vous inscrivant. Pour commencer, vous bénéficierez. Vous disposerez aussi de 30 Go de data sur le réseau SFR pour profiter de tous vos contenus en ligne. Attention toutefois à ne pas dépasser cette enveloppe, sous peine de faire gonfler votre facture assez rapidement.Vous pourrez aussi profiter de ces services lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM (à l'exception de Mayotte encore une fois), et bénéficierez d'une enveloppe internet supplémentaire de 4 Go par mois, qu'il faudra là encore surveiller. En ce moment, tous les forfaits SFR RED bénéficient de l'option YouBoox qui vous donne accès à de nombreux livres numériques. Sachez enfin que les plus gourmands d'entre-vous pourront aussi opter pour le forfait à 15 euros par mois, qui propose les même prestations, mais avec une enveloppe internet s'élevant à 60 Go.Si toutefois vous pensez que 30 Go c'est un peu juste pour votre usage en data, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous tourner vers l'offre à 15€ par mois pour 60Go.. Vous aurez bien sûr les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles comme pour la formule à 10€ ainsi qu'une généreuse enveloppe data de 15 Go utilisable à l'étranger (Europe + USA/Canada), de quoi permettre aux voyageurs se surfer librement.