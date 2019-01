🔥 5 promos sur les formations Udemy : Fullstack, AngularJS, Excel, Unity 3D, Python...

A lire aussi :

Les meilleures promos de la 3e démarque des Soldes d'hiver 2019



Montez en compétences : cinq formations à prix réduit disponibles chez Udemy

Chaque jour, nous veillons à vous fournir le meilleur des soldes en allant chercher ce qui se fait de mieux chez les différents acteurs de la vente en ligne. Des bons plans que nous vérifions régulièrement afin de mettre les prix ou les disponibilités à jour, et éviter les déconvenues. Nous vous proposons aussi tout un tas de sélection s'articulant autour d'une thématique particulière, afin de vous proposer un éventail de produits soldés.Aujourd'hui, nous avons décidé de nous concentrer sur, un organisme de formation en ligne basé à San Fransisco et qui a décidé de prolonger certaines de ces réductions sur de nombreux cours en ligne.Ce qui est bien avec internet, c'est la variété des contenus qu'il est possible d'y trouver, en particulier au niveau de la connaissance. L'essor de la vidéo en particulier, a permis de faire un bond en avant dans le domaine de l'apprentissage, et il suffit d'aller faire un petit tour sur YouTube pour découvrir une pléthore de tutos et autres cours sur une grande variété de sujets.Udemy pour sa part, est un site spécialisé dans l'apprentissage en ligne, qui se positionne comme une plateforme permettant de mettre en rapport des formateurs expérimentés avec des personnes cherchant à apprendre de nouvelles disciplines. D'envergure internationale,Pour cette sélection, nous avons retenu cinq formations différentes, dont une bonne partie orientée vers le développement web. Pour 9,99 euros chacune, vous pourrez ainsi découvrir les bases. Vous pourrez aussi, toujours pour le même prix, apprendre tout ce qu'il y a à savoir surEnfin, la dernière formation qui nous a tapée dans l'œil concerne, le moteur de jeu préféré des créateurs de jeux indépendants. Pour le même prix, vous pourrez accéder à un cour vidéo de près de 40 heures qui vous permettra de découvrir les bases de cet outil de création extrêmement puissant.