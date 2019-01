🔥 7 jeux PS4 incontournables en promo : God of War, GTA 5, Tomb Raider, Assassin's Screed Odyssey, FIFA 19, Overwatch, Resident Evil 2

Jouez sans vous ruiner : 7 hits PS4 à prix mini

God Of War à 31,99€ au lieu de 49,99€

GTA 5 à 11,79€ au lieu de 29,99€

Shadow of the Tomb Raider édition exclusive Amazon à 34,90€ au lieu de 54,99€

Assassin's Creed Odyssey à 29,93€ au lieu de 39,99€

FIFA 19 à 43,99€ au lieu de 69,99€

Overwatch Legendary Edition à 21,89€ au lieu de 59,99€

Resident Evil 2 à 44,99€ au lieu de 69,99€

Afin de vous aider à vous y retrouver dans cette masse de bonnes affaires, nous avons décidé, chaque jour, de regrouper sur Clubic les meilleures offres du moment. Offres que nous nous faisons fort de vérifier à intervalles réguliers, afin d'éviter les hausses de prix intempestives, ou les pénuries de stock, afin de que vous ne vous retrouviez pas le bec dans l'eau. Nous sortons aussi régulièrement des sélections thématiques regroupant diverses offres.Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire plaisir à nos amis les gamers, et plus précisément les possesseurs de Playstation 4 en vous invitant à découvrir 7 jeux incontournables pour la console de Sony.Sortie en 2013, et améliorée au fil du temps grâce aux modèles Slim et Pro, la Playstation 4 est, comme son nom l'indique, la quatrième génération de console créée par Sony. Une machine qui a très vite rencontré un vif succès auprès des joueurs, puisqu'en 5 ans, ce sont près de 100 millions d'exemplaires qui ont trouvés preneurs.Il faut dire que Sony n'a pas lésiné sur les moyens en proposant une console sobre et efficace, qui brille par un catalogue d'exclusivités de très grande qualité. Avec des titres comme God of War, The Last of Us, Uncharted et autres Knack (rassurez-vous, ce dernier exemple est une blague), autant vous dire qu'il y a de quoi faire.Si vous ne deviez retenir qu'un jeu de cette sélection, ce serait sans aucun doute God of War, qui tombe à 31,99 euros au lieu de 49,99 euros habituellement. Le dernier épisode des aventures de Kratos, exclusif à la PS4, nous propulse dans une aventure haute en couleur, en plein cœur de la mythologie nordique dans un titre qui mélange savamment narration, action et une beauté plastique à couper le souffle.Pour le reste, vous aurez l'embarras du choix avec le très récent, et particulièrement réussi Assassin's Creed Odyssey qui passe à 29,93 euros, le dernier volet de la nouvelle trilogie Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, qui passe à 34,90 euros au lieu de 64,99 euros, ou encore le toujours aussi bon GTA V, qui coute désormais une bouchée de pain avec ses 11,79 euros au compteur.