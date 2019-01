🔥 Bon plan flash : Des prix cassés sur les Apple iPhones 7 et 7+ chez Amazon à durée très limitée

Croquez la pomme : découvrez notre sélection d'iPhone 7 et 7+ en promotion

Apple iPhone 7 Plus (128 GO) - Or Rose à 659€ au lieu de 767,68€

Apple iPhone 7 (128 GO) - Noir à 549€ au lieu de 637,68€

Apple iPhone 7 (128 GO) - Or à 589€ au lieu de 637,68€

Apple iPhone 7 (32 GO) - Argent à 448€ au lieu de 529,12€

Apple iPhone 7 (32 GO) - Noir à 449€ au lieu de 529,12€

L'occasion pour nous, chez la Team Clubic Bons Plans, d'aller vous chercher le nec plus ultra des promotions actuelles, afin de vous éviter de louper la bonne affaire qui put vous ravir. Vous pourrez donc retrouver, chaque jour, une liste des meilleurs bons plans que nous avons répertoriés pour vous, avec une mise à jour régulière des prix afin de vous éviter une surprise désagréable, mais aussi une série de sélections thématiques, regroupant plusieurs produits sous une même bannière.Aujourd'hui, nous avons par exemple décidé de vous faire découvrir cinq iPhone 7 et 7+ soldés chez Amazon, et ce, pour une durée limitée. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.Sorti en 2016, l'iPhone 7 est un iPhone de 10ème génération qui fait suite, comme vous pouvez vous en douter, aux iPhone 6 et 6+. La principale avancée technique de ce terminal consiste en l'utilisation de la puce A10 Fusion, qui s'avère 40% plus performante que la précédente, dotant cette génération d'iPhone d'un surcroît de puissance non négligeable. On notera aussi qu'il s'agit du premier terminal d'Apple à se passer du port Jack, la sortie son se faisant désormais par le port Lightning, qui sert aussi à la charge de l'appareil.Pour le reste, on se retrouve face à un téléphone équipé d'un écran LCD Retina de 4,7 pouces pour une définition de 1334 par 750 pixels. Comptez 2 Go de RAM pour l'iPhone 7, contre 3 Go pour le modèle 7+, et une large variété de capacité de stockage : de 32 à 256 Go pour les de modèles. Les deux sont bien évidemment équipés d'une caméra arrière à 12 millions de pixels, et d'un objectif 7 mégapixels à l'avant. L'iPhone 7+ diffère légèrement du 7 en proposant à l'arrière un double capteur (grand angle + téléobjectif).L'achat d'un iPhone répond toujours à un double objectif, car outre les très belles performances de ces téléphones, il s'agit aussi de très beaux objets à la finition impeccable. Ce qui peut s'avérer un problème lorsque l'on constate le prix de ces terminaux. Si vous avez envie de vous faire un beau cadeau, nous vous conseillons toutefois de vous orienter vers l'iPhone 7+ 128 Go qui passe pour l'occasion à 659 euros dans version Or Rose.Si vous avez une bourse plus modeste, vous pouvez toujours aller jeter un œil sur les iPhone 7. Nous retiendrons notamment l'offre portant sur l'iPhone 7 32 Go qui tombe à 448 euros dans sa robe argent, ou bien son équivalent noir qui vous coutera un tout petit euros de plus, à 449 euros.