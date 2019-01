🔥 Soldes 3e démarque : toutes les promos à ne pas manquer ce week-end

Troisième démarque : les meilleures offres du moment

Voici notre sélection des meilleurs bons plans de ces soldes d'hiver de 2019 :

Audio

Accessoires

Caméras et Appareils photo

Consoles et Jeux Vidéo

Domotique et Assistant vocal

Drones

Electroménager

Films et Séries

Forfaits internet et téléphoniques

Image et Son

Logiciels

Ordinateurs et composants

Smartphones

Stockage et Périphériques

Transports

Tablettes et liseuses

À quoi faut-il s'attendre pour cette année pour les soldes d'hiver 2019 ?

Comme chaque année lors des soldes d'hiver, Clubic pratique son sport favori :. Vous retrouverez ci-dessous les meilleurs bons plans de ces soldes d'hiver régulièrement mis à jour.Vous trouverez dans la liste ci-dessous une vaste sélection de produits : casques et écouteurs audio, consoles de jeux Switch, Xbox et PS4, des TV 4K, des PC portables et des composants et bien évidemment des smartphones. Du coté de l'électroménager, les marchands ne sont pas en reste avec une sélection d'aspirateurs Dyson ainsi que des assistants connectés si vous n'avez pas encore craquer pour eux à Noël.Toute l'équipe Clubic Bons Plans est mobilisée depuis mercredi 9 Janvier pour trier et répertorier les meilleures offres lors de ces soldes d'hiver 2019 afin de vous permettre de ne manquer aucune bonne affaire sur la toile. Pour plus de simplicité, ne manquez pas de laisser un onglet ouvert pour être parmi les premiers sur le coup !Les soldes d'hiver, c'est la période idéale pour renouveler ses équipements et ses appareils électroniques devenus obsolètes sans se ruiner. Bien que le Black Friday et le Cyber Monday soient également devenus des rendez-vous incontournables pour le shopping en ligne, les soldes d'hiver n'en demeurent pas moins un événement immanquable pour les accrocs des bonnes affaires avec des promotions jusqu'à -80% sur certaines catégories .Cette année, nous attendons de la part des marchands en ligne de fortes réductions sur de nombreux produits pour nous équiper en audiovisuel, et plus particulièrement sur les télévisions 4K ainsi que les enceintes connectées. Côté jeux vidéo, la Nintendo Switch devrait pointer le bout de son nez avec notamment, des packs a prix casser. Microsoft et Sony devraient quant à eux proposer des packs incluant leur console respective à des tarifs très attractifs sur leurs tablettes Surface, les PS4 ou encore sur les appareils photos numériques. Les opérateurs telecom ne sont pas en reste avec des promotions qui se poursuivent inlassablement, semaine après semaine, et qui devraient en ravir plus d'un parmi vous.Enfin, de nombreux smartphones devraient voir leur prix fortement baisser, nous donnant ainsi une belle occasion de s'offrir le smartphone de ses rêves pour pas cher!