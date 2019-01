🔥 Soldes 2019 : 4 promos immanquables sur une sélection d'aspirateurs Dyson

Notre sélection Dyson à découvrir sans plus attendre ce lundi matin

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2

Dyson Big Ball Multifloor 2

Dyson V7

Dyson V8 Absolute

Dyson fait souffler la tempête

Pour aller un peu plus loin, et vous offrir encore plus de bons plans chaque semaine, la Team Clubic Bons Plans a décidé de vous proposer régulièrement des sélections thématiques regroupant plusieurs offres autour d'une même catégorie de produits.En l'occurrence, nous avons décidé de nous concentrer sur Dyson et ses célèbres aspirateurs. La raison ? Cette marque, ce n'est plus à prouver, propose. Pourtant, notre équipe a réuni tout son courage et a fait le ménage sur des centaines d'offres pour vous trouver les meilleurs bons plans de ces soldes d'hiver sur ces fameux aspirateurs de renommée mondiale.est un appareil de la famille des aspirateurs traîneaux, forme traditionnelle des aspirateurs constituée d'un bloc monté sur roues, et d'un manche doté d'une brosse permettant d'aspirer les saletés. Comme tous les appareils créés par Dyson, ce modèle ne dispose pas de sac, mais d'une cuve qui collecte les saletés aspirées, et que l'on peut vider très simplement, et de manière hygiénique, sans aucun contact avec la poussière.Il peut aussi compter sur une brosse pneumatique qui s'adapte à toutes les surfaces pour un meilleur nettoyage, quel que soit le type de sol aspiré. Cerise sur le gâteau, ce modèle Big Ball, grâce à sa conception particulière, se redresse tout seul lorsqu'il se renverse. Il est aussi livré avec une brosse spéciale, pensée pour récupérer sans entraves les cheveux et les poils d'animaux.A l'instar du modèle précédent, ce Dyson Big Ball Multifloor 2 est un aspirateur traineau basé sur le design Big Ball, qui lui permet de se redresser seul lorsqu'il se renverse.. Sa grande force réside dans sa brosse pneumatique qui s'adapte seule aux différents types de sol sur lesquelles elle est utilisée, permettant ainsi un nettoyage en profondeur quelle que soit la surface. Autres avantage de ce modèle, la très grande flexibilité de sa poignée qui peut pivoter dans trois direction, et s'articule à 360°, donnant ainsi l'occasion d'exercer un contrôle total à chaque utilisation. C'est également chez Amazon que vous retrouverez cette promotion pour le Dyson Big Ball Multifloor 2 affiché à 377,95 euros.Contrairement aux modèles précédents,, ce qui signifie que le réservoir est solidaire du tube d'aspiration, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être aussi efficace qu'un aspirateur traineau.et de la technologie Cyclone 2 Tier Radial dotée de 15 cônes d'aspirations sur deux rangées. Ce modèle récupère efficacement les particules de poussières, une fois encore, sans perte d'aspiration afin d'envoyer le tout dans un collecteur doté d'un système de vidage hygiénique. Avec ses deux modes de puissance, un « normal » et un « accru », et sa brosse motorisée à entrainement direct, ce. Entièrement sans fil, et disposant d'un support de charge mural, cet aspirateur dispose d'une autonomie d'environ 30 minutes en utilisation normale. Dernière promotion en vue chez Cdiscount pour l'aspirateur balais de Dyson V8 présenté à 599,99€ et qui reprend dans les grandes largeurs les caractéristiques du Dyson V7 présenté un peu plus haut.(contre 7 en mode accru). Il est aussi équipé d'un tout nouveau système de filtre qui capture les allergènes et assainit l'air pendant que vous faites le ménage.. Sa conception, repensée pour l'occasion, lui permet aussi d'être 50% plus silencieux que son prédécesseur, sans pour autant rogner sur ses performances, tandis que ces accessoires, de la mini-brosse motorisée au rouleau de nettoyage doux, vous permettront de nettoyer simplement et efficacement tous types de sols.Dyson est une société d'électroménager anglaise fondée en 1991 par James Dyson, qui a bâti sa réputation sur la très grande qualité de ses appareils, qui allient design ingénieux, fonctionnalités inédites et efficacité sans pareil.La principale innovation de Dyson, qui a assuré son succès dès 1993 avec le DC01, est. Une technique qui permet, lors de l'aspiration, de séparer très facilement les particules solides mélangées à l'air grâce à la force centrifuge. Associée à l'absence de sac, qui était la norme à cette époque, Dyson a réussi à créer des produits permettant de récupérer un maximum de poussière sans jamais perdre de puissance d'aspiration, assurant ainsi des nettoyages d'une grande efficacité.La seconde avancée en matière technique opérée par Dyson arrive en 2004 avec le passage au moteur sans balais, aussi nommé moteur numérique, pour la plupart de ses appareils. Ce moteur piloté par des électro-aimants, offre une vitesse de rotation plus importante que les moteurs traditionnels, toute en consommant moins d'énergie, ce qui permet aux aspirateurs de la marque d'être encore plus efficace, sans pour autant augmenter leur impact énergétique, ce qui les rend au final plus écologique.Si Dyson a pendant longtemps proposé des aspirateurs traîneaux extrêmement performant, en implémentant par exemple un système anti renversement avec son modèle Big Ball, la marque a depuis opéré un revirement en se concentrant sur les aspirateurs balais, sans fils, et tout aussi efficaces que leurs homologues à traîneaux.En allant faire un tour sur la page que nous avons consacré aux soldes hivernales , vous pourrez également retrouver notre liste des meilleures offres du moment, mise à jour régulièrement, pour que vous ne puissiez pas manquer LA bonne affaire.