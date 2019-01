🔥 Soldes 2019 : 5 promos ce week-end sur les TV Samsung, Haier, Brandt, Polaroid et LG

Changez d'écran : notre sélection de téléviseurs à ne pas manquer pendant les soldes

TV LED full HD Haier 50" à 319€ au lieu de 649€

TV LED LG UHD 4K 65" à 699€ au lieu de 1115,26€

TV LED Brandt B4040FHD à 199,99€ au lieu de 399,99€

TV LED Polaroid 55" à 349,99€ au lieu de 699,99€

TV QLED 8K Samsung 75Q900R à 5940€ au lieu de 6990€

Pour remédier à ce problème, la Team Clubic Bons Plans a décidé de mettre un dispositif massif en place, afin d'être sûr que les meilleures promotions ne vous passent pas au-dessus de la tête. Chaque jour, nous recensons ce qui se fait de mieux sur la toile afin de vous le transmettre, scrutant les linéaires virtuels d'Amazon, Cdiscount, la Fnac et autres Rue du Commerce, et vérifiant à intervalle régulier la justesse des offres que nous vous proposons afin d'éviter les mauvaises surprises. Pour aller un peu plus loin, nous avons aussi décidé de vous proposer régulièrement des sélections de produits tournant autour d'une thématique particulière.Aujourd'hui, nous vous proposons par exemple de découvrir cinq téléviseurs qui nous ont tapés dans l'œil durant les soldesPendant des années, le poste de télévision a occupé une place centrale au cœur de chaque foyer. Ces dernières années, avec l'essor des écrans secondaires (ordinateurs, téléphones, tablettes, et consorts), la télévision a peu à peu perdu de sa superbe, en particulier par rapport à son utilisation traditionnelle. De moins en moins de gens sont en effet devant leur poste pour regarder les chaînes de télévisions, préférant bien souvent passer sur des services de VoD en ligne, comme Netflix ou Prime Video.Néanmoins, la télévision reste encore un objet très important, qui possède encore sa place dans nos salons. Que ce soit pour regarder un blu-ray en 4K, jouer aux jeux vidéo, ou profiter des différents services de vidéo à la demande en ligne grâce à des boitiers dédiés (Chromecast, Apple TV, NVidia Shield, etc), il est nécessaire d'avoir un bon écran. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir cette petite sélection, qui devrait pouvoir accommoder toutes les bourses, et toutes les exigences.Envie de vous équiper d'une télé qui fait le travail sans vous ruiner ? Nous vous conseillons d'opter pour la Brandt B4040FHD, une dalle de 40 pouces FullHD disposant d'une fonctionnalité enregistreur numérique, et qui tombe à 199,99 euros pendant les soldes. Si jamais vous avez un peu plus de budget, pourquoi ne pas vous tourner vers la LG 65UK6100PLB, un écran IPS de 65 pouces, capable de gérer la 4K et disposant de nombreuses fonctionnalités connectées.Et si jamais vous avez envie de vous faire un beau cadeau, et que le prix n'est pas un problème, nous vous invitons à jeter un œil sur la Samsung 75Q900R. Ce téléviseur, qui coute la bagatelle de 5940 euros, est équipé d'une dalle QLED 75 pouces capable de gérer l'affichage jusqu'à la 8K. Bardée de fonctionnalités dédiées à l'amélioration de l'image, et disposant d'un système connectée, cette télévision est parmi les meilleures du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle.