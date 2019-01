🔥 Soldes 2019 : SanDisk, Crucial, Kingston - Nos meilleurs bons plans SSD

A lire aussi :

Voilà pourquoi chez Clubic, au sein de la Team Clubic Bons Plans, nous avons décidé de rester sur le qui-vive durant toute cette période afin de vous livrer, chaque jour, ce qui se fait de mieux en la matière. En listant régulièrement les meilleures offres du moment bien sûr, mais aussi en vous préparant régulièrement des sélections thématiques regroupant les meilleures offres possibles sur un sujet donné.Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter quelques bons plans centrés sur les SSD.Ces dernières années, l'essor des supports flash a fait progresser le stockage informatique de manière exponentielle. A l'heure actuelle, de plus en plus de machines adoptent ce type de support pour sa très grande fiabilité, sa rapidité, et sa consommation énergétique limitée. Il faut dire que la mémoire flash offre de nombreux avantages par rapport aux disques durs à plateaux classiques, qui restent encore assez sensibles aux chocs, et offrent des performances bien moins importantes que les SSD.Opter pour un SSD au cœur de votre configuration, en particulier pour y installer votre système, c'est l'assurance de donner un coup de fouet à votre configuration. La vitesse de lecture élevée de ce type de support de stockage permet en effet à votre machine de booter beaucoup à la vitesse de l'éclair, et d'exécuter les opérations que vous lui demanderez ensuite beaucoup plus rapidement. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.