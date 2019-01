⚡️ Soldes 2019 : Smartphone Samsung Galaxy J5 à 139€ au lieu de 229€

Gardien de la Galaxy

Le Galaxy J5 est le modèle budget de la gamme de smartphones Samsung. Mais le constructeur ne propose pas un téléphone au rabais. Il bénéficie d'un écran Super AMOLED 5,2 pouces haute définition. Il est également équipé d'un processeur 8 coeurs 1,6 GHz et de 2 Go de RAM.Pour la photo, le Galaxy J5 peut compter sur un capteur arrière et une caméra avant tous les deux de 13 mégapixels pour des clichés définis et lumineux, même en basse luminosité.Le smartphone idéal pour le grand public est à seulement 139€ au lieu de 229€ habituellement chez Cdiscount, une offre à ne pas manquer durant les Soldes !