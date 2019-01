⚡️ Bon Plan : Barre de Son Samsung HWMS651 à 199,99€ au lieu de 399,99€ (via ODR de 100€)

Envie de donner un coup de fouet à votre installation audiovisuelle ? Quoi de mieux pour cela que d'opter pour une barre de son afin de profiter au mieux des programmes que vous regardez chez vous. La barre de son Samsung HWMS651 dispose de neuf hautparleurs intégrés pour vous procurer une expérience complète sans caisson de basse. Compacte et élégante, elle vous proposera un son exceptionnel, compatible avec les installations surround ainsi qu'avec les normes DTS 5.1 et Dolby Digital. Elle dispose aussi d'un système anti-distorsion pour des basses plus profondes et précises. Pour ne rien gâcher, ses possibilités Bluetooth et Wi-Fi vous permettront aussi de l'utiliser comme une enceinte connectée pour écouter votre musique avec votre mobile ou votre tablette.