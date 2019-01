⚡️ Soldes 2019 : Casque sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 263€

Si vous cherchez un casque sans fil alliant confort et efficacité, ce Bose Quiet Confort 35 II est peut-être le casque qu'il vous faut. Avec son design Circum Aural et ses coussinets en cuir synthétique, vous pourrez non seulement le porter des heures sans aucune gêne, mais aussi bénéficier d'une isolation phonique accrue. La réduction de bruit active viendra d'ailleurs en complément pour vous isoler complètement et vous permettre de profiter au mieux de votre musique. Avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 heures en écoute, et une fonctionnalité de charge rapide, ce casque deviendra rapidement indispensable dans votre vie de tous les jours.