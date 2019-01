⚡️ Soldes 2019 : Samsung Galaxy S9 à 469€

Avec son écran Super Amoled de 5,8 pouces pour une définition de 2960 par 1440 pixels, le Galaxy 9S est un téléphone qui en a sous le capot. Il s'articule en effet autour d'un processeur Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz, un GPU Mali-G72 MP12 ainsi que 4 Go de RAM. Côté stockage, ce sont 64 Go en interne qui vous attendent, ainsi que la possibilité d'étendre ce dernier jusqu'à 400 Go grâce au port microSD. Outre sa batterie calée à 3000 mAh, le Galaxy S9 comporte aussi deux appareils photo. Le premier, en façade, possède un capteur 8 mégapixels, tandis que le second, disposé à l'arrière, possède un capteur 12 millions de pixels ainsi qu'un double flash LED.