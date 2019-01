⚡️ Soldes 2019 : Samsung Galaxy S8 à 399€ au lieu de 706€ (via ODR de 100€)

Le Samsung Galaxy S8 est un téléphone équipé d'une dalle Super AMOLED Quad HD+ de 5,5 pouces doté d'une définition de 2960 par 1440 pixels. A l'intérieur, vous pourrez retrouver un processeur Octo Core Exynos 8895 cadencé à 2,3 GHz, supporté par un GPU Mali-G71 ainsi que 4 Go de RAM. Il peut aussi compter sur une batterie de 3000 mAh, ainsi que sur quelques 64 Go de stockage qu'il sera possible d'étendre à 256 Go via le porte Micro SD. Il comporte aussi deux caméras, une en façade à 8 mégapixels, et une à l'arrière avec un capteur à 12 millions de pixels, capable de capturer de la vidéo en 4K.