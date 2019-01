🔥 Soldes 2019 : Apple, Nintendo, Xiaomi, Logitech - Notre sélection des meilleurs bons plans en ce samedi

Soldes jour 3 : découvrez les meilleures offres du moment

Xiaomi Mi Band 3 à 19,99€

iPhone Xr 64Go - Rouge à 751,38€

iPad Retina 2018 32Go à 299€

SSD SanDisk Plus - 1 To à 119,90€

Fauteuil Akracing EX à 179,99€

iPhone SE 128Go à 279€

iPhone 7 32Go - Noir à 429€

Console Nintendo Switch à 259€

Souris sans-fil Logitech MX Master 2S à 49,99€

Disque Dur Seagate USB 3.0 - 4To à 99€

Comme chaque année, les soldes sont l'occasion de joindre utile et agréable sans se ruiner grâce aux centaines d'offres proposées par les grandes enseignes du web. Une grande variété d'offres qui couvre de nombreux domaines touchant aux nouvelles technologies, et que nous nous efforçons de filtrer afin que vous soyez à-même de découvrir le produit de vos rêves.Chaque jour, nous avons donc décidé de vous proposer une sélection regroupant pêle-mêle les offres les plus intéressantes à un instant T. Aujourd'hui, nous vous invitons par exemple à découvrir une Nintendo Switch à 259 euros, ce qui devrait faire le bonheur de tous les gamers.La sélection devrait plaire aux amateurs d'Apple, vu qu'elle comporte de nombreux produits de la marque à la pomme. On retiendra par exemple l'iPad Retina 2018 32 Go à 299 euros, ou le très récent (et excellent) iPhone XR 64 Go qui passe pour l'occasion à 751,38 euros dans sa livrée rouge.Si vous êtes à la recherche de stockage pour votre ordinateur, vous pourrez aussi être intéressé par le SSD SansDisk Plus 1 To qui descend à 119,90 euros, ou bien le disque dur Seagate USB 3.0 4 To qui est pour sa part disponible à 99 euros. Et si vous souhaitez écluser les derniers kilos accumulés durant les fêtes, sachez que le bracelet traqueur d'activité Xiaomi Mi Band 3 est actuellement à 19,99 euros...