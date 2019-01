⚡️ Soldes 2019 : PC Portable Gamer 15.6" G-Sync, Core i5, GTX 1060 à 899,99€ au lieu de 1229,99€

Equipé d'une dalle IPS FullHD de 15,6 pouces, le HP Omen 15ce0150nf est un portable clairement pensé pour le jeu, qui s'articule autour d'un Core i5 7300HQQ cadencé à 2,5 GHz, d'une GTX 1060 ainsi que 8 Go de RAM en DDR4 à 2400 MHz. Côté stockage, comptez sur une SSD de 128Go pour accueillir votre système et votre jeu du moment, ainsi qu'un disque dur 1 To pour stocker tous vos fichiers. Niveau sorties, vous pourrez découvrir un port USB-C 3.1, trois ports USB 3.0, un port HDMI, un port LAN ainsi qu'un mini DisplayPort.