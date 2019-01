🔥 Soldes 2019 : Carte graphique Gigabyte Radeon RX VEGA 56 Gaming OC - 8 Go à 299€ au lieu de 449€

La Radeon RX Vega 56 Gaming 56 Gaming OC 8 Go de chez Gigabyte est une carte graphique équipée d'un processeur Vega 10 dont la fréquence de base s'élève à 1170 MHz, et qui pourra atteindre 1501 MHz en mode Boost. Côté connectique, cette carte graphique peut compter sur trois ports DisplayPorts, et trois ports HDMI. Compatible avec le VR grâce à la technologie LiquidVR, et tout à fait à l'aise avec les configurations 4K, cette carte peut pleinement tirer parti de DirectX12 et de Vulkan. Elle peut aussi compter sur de très bonnes performances en matière de refroidissement grâce aux deux ventilateurs qui constituent le système Gigabyte WindForce 2X. Sachez enfin que l'achat de cette carte graphique vous permettra de recevoir jusqu'à trois jeux (Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake et The Division 2).