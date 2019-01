⚡️ Soldes 2019 : Enceinte sans fil Multiroom Harman Kardon - Omni 10+ à 99,99€ au lieu de 199,99€

Objet de plus en plus répandu dans les foyers à l'heure actuelle, l'enceinte bluetooth est devenue un incontournable pour tous les amateurs de musique. Et l'enceinte Harman Kardon Omni 10+ à de sérieux atouts dans son escarcelle. Très sobre, elle bénéficie de fonctionnalités très pratiques, comme son application qui vous permettra d'exercer un contrôle absolu sur cette dernière, ou sa compatibilité avec les applications Spotify, ou votre Chromecast. Mais son plus grand avantage réside sans doute dans le fait que vous pouvez en utiliser plusieurs au sein de votre habitation afin de créer un véritable environnement sonore, et bénéficier, par exemple, de la fonction Follow Me, qui vous suivre au fur et mesure de vos déplacement dans les différentes pièces.