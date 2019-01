⚡️ Soldes 2019 : Blu-ray Coffret Le Hobbit : La Trilogie (Version longue) à 25€ au lieu de 39€

Après nous avoir régalés avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson et sa bande ont récidivé avec une nouvelle trilogie, basée elle aussi sur les écrits de JRR Tolkien. La trilogie du Hobbit, qui se déroule avant celle du Seigneur des Anneaux, nous raconte les aventures de Bilbon Sacquet et d'une troupe de nains, en quête pour reconquérir le royaume perdu de ces derniers, tombé sous la coupe du Dragon Smaug. Une aventure qui leur fera vivre de nombreuses péripéties dans les terres du milieu, menant tout ce beau monde vers une bataille entre le bien et le mal, et la découverte d'un certain anneau de pouvoir...