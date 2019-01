⚡️ Soldes 2019 : PC Portable 14" HP Pavilion x360 i5, RAM 8Go, SSD 256Go à 589€ au lieu de 799€

Equipé d'une dalle tactile IPS FullHD de 14 pouces, cet ordinateur portable HP Pavilion embarque un Core i5-8250U cadencé à 1,6 GHz, qu'il sera possible de pousser à 3,4 GHz avec l'aide de la technologie Intel Turbo Boost. Pour le soutenir, vous pourrez compter sur une carte graphique Intel UHD 620, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go pour accueillir le système. De quoi lui assurer des performances plus que correctes pour une utilisation de type bureautique, ou pour regarder des films. Côte connectivité, comptez un port USBC 3.1, deux ports USB 3.1 ainsi qu'un port HDMI.