🔥 Soldes 2019 : Switch, iPad, Samsung - Notre sélection des meilleurs bons plans de ce jeudi

Soldes d'hiver - Jour 2 : les offres à ne pas manquer

Console Nintendo Classic Mini NES à 49,99€ avec le code BIENVENUE19

Console Nintendo Switch à 259€ avec le code Switch19

EVGA GeForce GTX 1060 à 149€ au lieu de 199€

PS4 500 Go Noire + 4 Jeux PS Hits à 339€

iPad Retina 2018 32Go à 299€ au lieu de 417€

Smartphone Samsung A9 - 128Go, 6Go de RAM à 299€

Disque Dur Seagate USB 3.0 - 4To à 99€ au lieu de 179€

L'écran gamer Acer KG241bmiix 1ms 24 pouces à 99,99€

Pack Smartphone HUAWE P20 BK + BAND 3 + FOLIO à 400€

Thermostat connecté Nest Learning (3ème génération) à 169,99€

Au sein de cette sélection réalisée avec soin, vous pourrez découvrir les offres que nous considérons comme les meilleures disponibles actuellement. De la carte graphique à la NES Mini, de l'iPad Retina 2018 au Thermostat Nest Learning de 3e génération, vous devriez forcément découvrir LE bon plan qui vous fera craquer.Si vous souhaitez découvrir l'intégralité des bons plans sélectionnés par nos farfouilleurs, c'est par ici Avec la multiplicité des acteurs présents durant les soldes, surtout en ligne, et la grande quantité de produits proposés par leurs différents catalogues, il peut être difficile de s'y retrouver, et c'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans a décidé de se joindre à la fête pour aller dénicher les meilleures offres possibles. Des offres que nous avons regroupées au sein de sélection thématiques, et que vous pourrez découvrir tout au long de ces soldes d'hiver 2019.Aujourd'hui, nous vous proposons une sélection regroupant des produits divers et variés, qui constituent selon nous ce qui se fait de plus intéressant à l'heure actuelle. L'occasion de se faire plaisir bien sûr, par exemple avec la console de jeu Nintendo Classic Mini NES, qui tombe à 49,99 euros, mais aussi d'y joindre l'utile avec des réductions sur différents modèles de smartphones.Pour cette sélection du jour, nous invitons tout particulièrement nos amis gamers à se pencher sur l'offre PS4 500 Go qui, pour 339 euros, débarque avec 4 jeux PS Hits. Toujours pour les gamers, l'écran ACER KG241bmiix à 99 euros constitue une bonne affaire. Nous vous conseillerons aussi d'aller jeter un œil à la promotion sur l'iPad Retina 2018, qui tombe à 299 euros au lieu de 417 euros habituellement pour sa version 32 Go.