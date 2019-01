🔥 Soldes 2019 : SSD SanDisk Plus - 1 To (Mémoire TLC) à 119,90€ au lieu de 159€

Marque spécialisée dans les supports de stockage, en particulier sur la mémoire flash, SanDisk propose du matériel qui allie fiabilité et efficacité. Et ce n'est pas avec ce SSD SanDisk Plus que cela va changer. Ce SSD équipé en mémoire TLC vous permettra d'obtenir des performances jusqu'à 20 fois supérieures à un disque dur traditionnel. Vous pourrez ainsi constater une vitesse d'écriture pouvant aller jusqu'à 445 mb/s, et une vitesse en lecture montant jusqu'à 535 Mb/s. Pour ne rien gâcher, ce SSD est peu gourmand en énergie, et résiste particulièrement bien aux chocs ainsi qu'aux écarts de température.