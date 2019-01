⚡️ Soldes 2019 : Coffret DC Comics 5 films en Blu-ray à 19,99€ au lieu de 39,99€

Depuis quelques années, DC Comics tente de rattraper son retard par rapport à Marvel, qui a réussi sur la dernière décennie à créer un véritable univers cinématographique. Le coffret Blu-Ray que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui regroupe les dernières grosses sorties de DC, regroupées sous la bannière de la Justice League. Au programme des réjouissances, Man of Steele qui nous introduit la nouvelle mouture de Superman, incarné par Hanry Cavill, Batman V Superman qui voit les deux grosses locomotives de DC s'affronter, mais aussi le très bon Wonder Woman, qui nous montre la princesse des Amazones dans toute sa superbe sous les traits de Gal Gadot. Le tout culmine avec la réunion de tous ces héros, et quelques autres au sein de la Justice League, afin d'affronter une toute nouvelle menace. Vous pourrez aussi découvrir Suicide Squad et son équipe de super vilains forcés de faire le bien.