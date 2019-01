⚡️ Soldes 2019 : Logitech G920 Volant + Pédales pour Xbox One/PC à 159,90€ au lieu de 299,99€

Bien connu des pécéistes en tous genre, Logitech ne se contente pas uniquement de proposer claviers, souris, webcams et autres casques. Son catalogue contient en effet bon nombres de périphériques gaming, à l'image de ce Logitech G920, un combo volant et pédales qui fera le bonheur des joueurs de jeu de courses et autres simulations de conduite. Utilisable sur PC bien évidemment, mais aussi sur Xbox One, le volant bénéficie d'un retour de force à deux moteurs pour des sensations accrues en jeu, et dispose d'engrenages hélicoïdaux qui réduisent le bruit et les vibrations.