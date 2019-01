⚡️ Soldes 2019 : EVGA GeForce GTX 1060 à 149€ au lieu de 199€

Idéale pour profiter des derniers jeux du moment sans vous ruiner, la GeForce GTX 1060 3 Go SC Gaming dispose d'une puce NIVIDIA Pascal dotée de 1152 cœurs CUDA pour une fréquence pouvant aller jusqu'à 1835 MHz en mode turbo. Elle dispose en plus de 3 Go de RAM en GDDR5 pour supporter tout cela, et compte un mode NVIDIA GPU Boost pour lui permettre de faire tourner sans problème les titres les plus gourmands. Capable de gérer aussi bien la 4K que la VR, elle peut aussi compter sur la suite logicielle de NVIDIA, GeForce Experience, qui vous permettra de tirer le meilleur parti de vos jeux. Pour ce qui est de la connectique, comptez sur un port DVI-D Dual Link, un port HDMI et trois ports DisplayPort.