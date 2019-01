⚡️ Soldes 2019 : iPad Retina 2018 32Go à 299€ au lieu de 417€

Tablette créée par Apple, l'iPad est un objet qui allie efficacité et esthétique. Doté d'un écran Retina de 9,7 pouces pour une définition de 2048 par 1536 pixels, cette tablette de sixième génération est équipée d'un processeur A10 Fusion qui lui permettra de faire fonctionner toutes vos applications, vos jeux, ou de regarder des vidéos sans aucun soucis. Vendu dans sa version argent avec un stockage interne de 32 Go, cet iPad dispose aussi d'une caméra 1,2 millions de pixels en façade, ainsi que d'une caméra 8 mégapixels à l'arrière, qui lui permettent de capturer des vidéos en 1080p. Ce modèle dispose aussi du Bluetooth 4.2 ainsi que du Wi-Fi, et dispose d'une garantie de deux ans.