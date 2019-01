🔥 Samsung, Haier, Polaroid : notre sélection des meilleures télévisions soldées

Soldes d'hiver 2019 : trouvez la TV de vos rêves sans vous ruiner

TV QLED Samsung QE75Q8C 4K UHD à 2000€

Smart Tv 4K Samsung UE43NU7092KXXC 43" à 349,99€

Smart Tv Haier LE55Q6500U 4K HDR incurvée 55" à 399,99€

Smart Tv Samsung UE49NU7372KXXC 4K incurvée 49" à 469€

TV 55" Polaroid 4K UHD à 299€ au lieu de 399€

TV LED Philips 55PUS7181 4K UHD à 500€

TV LED Brandt B4040FHD à 200€

Devant la multiplicité des acteurs, et des références, il peut être difficile de s'y retrouver, et c'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans a décidé de vous aider à y voir plus clair en allant chercher les meilleurs deals possibles sur les différents sites marchands (et que vous pourrez retrouver ici ), mais aussi en vous proposant une série de sélections thématiques. En l'occurrence, nous vous proposons ici de découvrir une sélection consacrée au téléviseur, et il y en a pour tous les gouts.Si la télévision a un peu perdu de sa superbe, de moins en moins de personne restant des heures devant les chaines traditionnelles, l'essor des services de streaming et de VoD fait que les écrans de télévision ont encore de beaux jours devant eux, et resteront encore de nombreuses années à trôner dans nos salons. Que ce soit pour regarder des films, une compétition sportive, jouer ou toute autre activité, il est donc important de bien choisir sa TV. Fonctionnalités connectées ou non, 4K, écran incurvé et bien évidemment le prix, sont des critères important, et c'est pourquoi nous vous proposons ici une sélection qui regroupe des téléviseurs pour toutes les bourses.Si jamais vous souhaitez vous faire un beau cadeau, et dispose d'un écran qui allie beauté et efficacité, nous ne saurions trop vous conseiller le téléviseur Samsung QE75Q8C, un écran QLED de 75 pouces, 4K, qui perd près de 1000 euros à l'occasion des soldes, et qui se classe actuellement parmi les meilleurs écrans disponibles sur le marché.Pour les bourses plus modestes, mais qui souhaitent tout de même profiter des joies de la 4K, notre choix se porte sur la Smart TV Haier LE55Q6500U, un écran 4K qui allie efficacité et prix correct.